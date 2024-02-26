Шатов прошёл стажировку в «Урале»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов рассказал, что бывший футболист Олег Шатов проходит обучение на тренера.

«Олег учится на тренера, прошел у Ганчаренко стажировку и поехал учиться тренерскому мастерству дальше. При всей его любви к футболу, уверен, из него может получиться хороший тренер», - приводит слова руководителя «Матч ТВ».

После 18 туров Российской премьер-лиги «Урал» набрал 19 баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице. Подопечные Виктора Ганчаренко в первом матче после зимнего перерыва на выезде встретятся с грозненским «Ахматом».