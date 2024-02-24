Чепчугов: «Зениту» нужно пошаманить, чтобы найти замену Кержакову»

Экс-голкипер московского ЦСКА Сергей Чепчугов поделился мнением о возможном уходе вратаря Михаила Кержакова из петербургского «Зенита».

«Михаил не будет страдать, если покинет «Зенит», он многого добился в карьере. Сможет ли найти «Зенит» замену Кержакову? Это будет сложно, необходимо будет пошаманить», - передает слова Чепчугова «РБ Спорт».

Трудовое соглашение Кержакова с «сине-бело-голубыми» истекает грядущим летом.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 36 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на два очка.