Нижегородский «Пари НН» вечером четверга официально завершил сделку по Константину Кучаеву. Экс-армеец пополнил стан «горожан» свободным агентом и подписал краткосрочный контракт – до конца текущего футбольного сезона.

Пресс-служба «горожан» креативно подошла к представлению небезызвестного в футбольном мире новичка. И посвятила ему видеоролик, где гендир клуба Давид Мелик-Гусейнов подходит к сидящему футболисту на газоне и заявляет, что пора выходить на поле и играть в футбол. После этого появляется нарезка с первых тренировок Кучаева в новом клубе под ритмичный фонк.