«Балтика» проиграла клубу Второй лиги

Калининградская «Балтика» под руководством Сергея Игнашевича продолжает подготовку ко второй части сезона. 19 февраля балтийцы играли против «Ротора» в товарищеской встрече. Она завершилась со счётом 1:2 в пользу волгоградского клуба, который, к слову, выступает во Второй лиге.
Гол в составе «Балтики» оформил зимний новичок Джоэль Фамейе, перешедший из казанского «Рубина», а в составе «Ротора» голами отличились Филипп Дворецков и Ризван Ахмедханов.
Ранее до встречи с «Ротором» «Балтика» проиграла только один раз – воронежскому «Факелу» (1:2).
Напомним, что калининградский клуб занимает 15-е место турнирной таблицы РПЛ с 13 очками после 18 туров.
Протокол игры
|(1:0) Фамейе Джоэль 31'
|65' Дворецков Филипп (1:1)
|76' Ахмедханов Ризван (1:2)
Коновалов Иван • Жиров Александр • Андраде Кевин • Фернандес Роберто II • Козлов Михаил • Бистрович Кристиян • Рыбчинский Дмитрий • Луна Диего • Капленко Кирилл • Фамейе Джоэль • Ковалёв Юрий
Запасные: Осипов Александр • Аванесян Тигран • Маляров Кирилл • Остойич Иван • Малышев Владимир • Пряхин Сергей • Арбузов Ярослав • Гузина Гедеон
19 февраля.
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