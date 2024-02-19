«Балтика» проиграла клубу Второй лиги

Калининградская «Балтика» под руководством Сергея Игнашевича продолжает подготовку ко второй части сезона. 19 февраля балтийцы играли против «Ротора» в товарищеской встрече. Она завершилась со счётом 1:2 в пользу волгоградского клуба, который, к слову, выступает во Второй лиге.

Гол в составе «Балтики» оформил зимний новичок Джоэль Фамейе, перешедший из казанского «Рубина», а в составе «Ротора» голами отличились Филипп Дворецков и Ризван Ахмедханов.

Ранее до встречи с «Ротором» «Балтика» проиграла только один раз – воронежскому «Факелу» (1:2).

Напомним, что калининградский клуб занимает 15-е место турнирной таблицы РПЛ с 13 очками после 18 туров.