Дмитрий Черышев: «Денис не против рассмотреть российские клубы»

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев ответил на вопрос, может ли его сын Денис Черышев, выступающий за «Венецию», перейти в российский клуб.

«Не знаю. Дайте ему сначала доиграть до конца сезона, а дальше посмотрим. Но Денис не против рассмотреть российские клубы», — приводит слова Черышева Metaratings.

Напомним, 33-летний вингер защищает цвета «Венеции» с августа 2022 года. В текущем сезоне Черышев принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

Действующий трудовой договор Черышева с итальянским клубом истекает в конце нынешнего сезона.