Ковачевич назвал лучших сербов, выступавших в РПЛ

Защитник махачкалинского «Динамо» Владимир Ковачевич назвал лучших сербских игроков, которые когда-либо выступали в России.

Ковачевич выделил бывшего полузащитника ЦСКА Милоша Красича и экс-спартаковца Неманью Видича.

«Неманья Видич и Милош Красич», — приводит слова Ковачевича «РБ Спорт».

Напомним, Красич выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год. В составе «армейцев» полузащитник провёл в общей сложности 229 матчей, забил 32 гола и отдал 34 результативные передачи.

На счету защитника Видича четыре мяча в 41 матче в футболке «Спартака». Он выступал за «красно-белых» с 2004 по 2006 год.