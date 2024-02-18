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Тарханов: «Посоветовал бы Файзуллаеву ещё сезон отыграть в ЦСКА» эксклюзив

18 Февраля 2024 • 16:20 Комментировать

Футбольный эксперт Александр Тарханов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о последних новостях из стана «армейцев».

- Файзуллаев был номинирован за звание лучшего молодого игрока Азии. Не удивлены?

- Аббос хорошо проявил себя не только на Кубке Азии, но и в ЦСКА. Сразу включился. Это качественный, очень техничный футболист. У него хорошие футбольные мозги. Да и вообще много качеств.

- Видите в нем большой потенциал?

- Да-да. В ЦСКА не все могут заиграть, тем более сразу. Нужно время на адаптацию. А Файзуллаев сумел сходу заявить о себе.

- За счет чего ему это удалось?

- За счет таланта. Он умеет играть, а когда футболист умеет это делать, ему не надо много времени, чтобы включиться в работу.

- Надолго он задержится в ЦСКА, если к нему возрастает внимание со стороны иностранных клубов?

- Посмотрим, как он будет дальше выступать. Жалко, что сейчас нет еврокубков. Если бы они были, Файзуллаев еще ярче себя проявил бы. Но все равно за ним сейчас будут наблюдать, потому что он хорошо себя проявил в Кубке Азии. Хоть Узбекистан не вышел в финал, но все равно он выделялся и забивал.

- Вы бы посоветовали Аббосу уезжать или поиграть в ЦСКА хотя бы еще сезон, и набраться опыта?

- Думаю, ему нужно еще побыть в ЦСКА для опыта и отыграть следующий сезон.

- Кучаев близок к переходу в «Пари НН». Если ЦСКА его отдаст, это будет правильное решение?

- Он не имеет постоянного места в составе, а для любого футболиста важно играть. Поэтому «Факел» - это хороший вариант.

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- Почему у него не получилось в ЦСКА?

- Не у всех все получается, хотя это неплохой, качественный игрок. Здесь нужно доверие тренера. Плюс он конкуренцию не выдержал.

- Пишут, что бывший нападающий «Факела» Долгов тренируется с ЦСКА. Если он подпишет контракт, это будет усилением?

- Я за ним пристально не следил, поэтому трудно что-то сказать. Все-таки «Факел» не так часто показывают. В первой части сезона он забил всего один мяч? Это, конечно, мало для нападающего. «Факел» в начале чемпионата играл немного по-другому, нежели сейчас. С приходом Ташуева команда стала исповедовать более комбинационный футбол. А раньше футбол был такой, к которому тяжело адаптироваться атакующему игроку, когда мячи до него не доходят. Не знаю, чем он привлек внимание ЦСКА. Это довольно молодой футболист. «Армейцы» и молодого Мусаева из «Балтики» взяли. Думаю, это трансферы на перспективу. Ребята русские, плюс есть у них какой-то талант. Через работу они могут вырасти в хороших футболистов. Это верное решение. Когда я работал в ЦСКА, у меня Семак раскрылся, Радимов, Хохлов. Они тогда тоже были молодыми. Просто с ребятами нужно работать, чтобы вывести на какой-то уровень.

- Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Александр Тарханов Аббосбек Файзуллаев ещё теги
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