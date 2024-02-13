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Названа сумма, которую «Гремио» заплатил «Зениту» за аренду Ду Кейроса

13 Февраля 2024 • 00:20 Комментировать

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос на правах аренды перешёл в «Гремио».

Сумма арендного соглашения составила 500 тысяч евро. Об этом сообщается на сайте Transfermarkt. 24-летний футболист заключил с бразильским клубом контракт до конца 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Гремио» имеет опцию выкупа Ду Кейроса за 6 миллионов евро.

В нынешнем сезоне футболист провел на поле 16 матчей и забил один гол. Его соглашение с петербургским клубом рассчитано до 2028 года.

«Зенит» идёт на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. В первом матче после зимней паузы команда Сергея Семака встретится со «Спартаком».

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