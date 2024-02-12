Воспитанник «Спартака» Пуцко получил перелом на сборах с новым клубом

Александр Пуцко, опытный игрок центра обороны и воспитанник московского «Спартака» получил неприятную травму уже на этапе сборов с новым клубом – «Урарту». Напомним, что в армянской команде Пуцко появился этой зимой – он перешёл в коллектив с Южного Кавказа из калининградской «Балтики», клуба РПЛ.

Пропустить из-за неприятной травмы защитник может до четверти года.

«У нашего футболиста выявили перелом правой берцовой кости. Для полного восстановления понадобиться примерно 2–3 месяца», - гласит сообщение пресс-службы «Урарту».

Пуцко 30 лет, в «Балтике» оборонец выступал с лета 2022 года.