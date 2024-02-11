Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджиев выступил за объединение РПЛ и чемпионата Беларуси

11 Февраля 2024 • 17:23 Комментировать

Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев поделился мнением о возможном объединении чемпионатов России и Беларуси.

«Я думаю, все, что связано с объединением – всегда хорошо. Но с точки зрения нынешней ситуации, СВО, эпоха отстранений… В этой ситуации немного сложнее будет сохранить спортивный принцип», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.

Как считает специалист, уровень РПЛ и чемпионата Беларусь отличается, но объединение принесет пользу в плане социально-политической и спортивной составляющей.

По итогам 18 туров лидером Российской премьер-лиги является «Краснодар», на счету которого 38 очков. На второй позиции идет «Зенит» (36), а замыкает тройку московское «Динамо» (32).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев Динамо Махачкала
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Реал» запланировал три громких трансфера на лето – озвучены фамилии Анчелотти призывает руководство «Реала» вернуть бывшего игрока команды Клопп ответил «Барселоне», Холанн хочет в новый клуб, а Мбаппе – всё: в главных слухах недели Суперкомпьютер назвал будущего чемпиона Испании «Реал» потерял Беллингема перед Лигой чемпионов Анчелотти отреагировал на заявление матери Крооса Роналду проиграл первый матч в 39 лет: «Аль-Наср» опять получил урок от «Аль-Хиляля» Левандовски назвал своих лучших друзей в «Барселоне» Стала известна судьба номера Модрича в «Реале» Кейн назвал игровой компонент, в котором Месси лучше всех
Клопп дал ответ «Барселоне» Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Интрига закручивается сильнее: «Арсенал» по делу разобрался с «Ливерпулем»
Спортивные новости
Московское «Динамо» оказалось сильнее «Металлурга» в матче КХЛ Касаткина пробилась в финал турнира в Абу-Даби «Салават Юлаев» в КХЛ обыграл «Ак Барс» в «зелёном дерби» Самсонова пробилась в полуфинал турнира в Абу-Даби Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Февраля
18:15 · Россия. Премьер-лига
​Олич вспомнил о победе ЦСКА в Кубке УЕФА
18:07 · Россия. Премьер-лига
Косолапов: «Джикия не усилит «Локомотив»
18:00 · Россия. Премьер-лига
Гуренко: «Дзюба приносит очень много пользы «Локомотиву»
17:41 · Россия. Премьер-лига
​Гуренко высказался о сохранении Тикнизяна в «Локомотиве»
17:37 · Россия. Премьер-лига
Гуренко считает, что у «Локомотива» есть шансы побороться за высокие места в РПЛ
17:31 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» выиграл Кубок легенд – повержена сборная мира
17:30 · Россия. Премьер-лига
Олич: «Краснодар» заслуженно лидирует в РПЛ
17:23 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев выступил за объединение РПЛ и чемпионата Беларуси
17:17 · Россия. Премьер-лига
Деменко: Сутормин — хорошее приобретение для «Сочи»
17:07 · Россия. Премьер-лига
Веденеев: «Сутормин — игрок глубокого запаса, не знаю, как у него получится в «Сочи»
17:06 · Россия. Премьер-лига
Агент заявил, что в «Сочи» рассчитывают на Сутормина как на лидера команды
16:56 · Россия. Премьер-лига
Караваев: «Самый популярный клуб в России? «Зенит»
16:48 · Россия. Премьер-лига
Караваев: Реализовал себя процентов на 70
16:47 · Россия. Премьер-лига
Ноздрин: «Абаскаль начал поддушивать Джикию, а тот стал относиться спустя рукава»
16:34 · Россия. Премьер-лига
Поляков: «Гилерме не собирается завершать карьеру»
Все новости
Рекомендуем