Гаджиев выступил за объединение РПЛ и чемпионата Беларуси

Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев поделился мнением о возможном объединении чемпионатов России и Беларуси.

«Я думаю, все, что связано с объединением – всегда хорошо. Но с точки зрения нынешней ситуации, СВО, эпоха отстранений… В этой ситуации немного сложнее будет сохранить спортивный принцип», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.

Как считает специалист, уровень РПЛ и чемпионата Беларусь отличается, но объединение принесет пользу в плане социально-политической и спортивной составляющей.

По итогам 18 туров лидером Российской премьер-лиги является «Краснодар», на счету которого 38 очков. На второй позиции идет «Зенит» (36), а замыкает тройку московское «Динамо» (32).