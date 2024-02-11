Тренер «Зенита»: «Мы следим за «Спартаком»

Тренер петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о подготовке московского «Спартака» к возобновлению сезона. В 19-м туре Премьер-лиги команды встретятся на «Газпром Арене».

«Следим за «Спартаком». Понятно, что еще много времени до первого официального матча в году, многое может измениться. Тем не менее мы уже смотрим за тем, как «Спартак» перестраивается», - передает слова специалиста «РИА Новости».

Матч «Зенита» и «Спартака» состоится в начале марта. По итогам 18 туров чемпионата России питерцы занимают второе место в турнирной таблице, а москвичи – пятое.