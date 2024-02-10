​Кавазашвили призывает не нагнетать обстановку вокруг вратарей «Спартака»

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили дал комментарий по поводу информации о том, что клуб хочет подписать вратаря Станислава Агкацева, выступающего за «Краснодар».

По мнению Кавазашвили, голкиперы Селихов и Максименко продемонстрировали свою состоятельность. Ветеран напомнил, что «Спартак» уже приглашал в клуб Свинова, однако он не смог заиграть.

«Агкацев – очень талантливый футболист. Но в последнее время у нас появилось много талантливых вратарей. Если всех их мы соберём в «Спартаке», то сколько надо будет составов делать? У «Спартака» есть свои вратари. Хватит нагнетать обстановку вокруг них», - цитирует Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

Зимние каникулы «Спартак» проводит на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Первый официальный матч в 2024 году команда Гильермо Абаскаля проведёт 2 марта – против «Зенита» на выезде.