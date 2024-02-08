Бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун приехал на матч команды против «Шанхай Шеньхуа». Соответствующее видео, на котором иранский футболист общается с рулевым «сине-бело-голубых» Сергеем Семаком, опубликовала пресс-служба клуба.

В настоящий момент Азмун выступает за «Рому» в аренде, права на форварда принадлежат «Байеру». За «Зенит» Сердар выступал в 2019-2022 годах. За тот период иранец провёл 104 матча, в которых забил 62 гола и отдал 23 голевых паса на партнёров.

Следить за матчем между «Зенитом» и «Шанхай Шеньхуа» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.