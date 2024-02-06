Главный тренер «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий и его ассистенты Олег Яровинский и Василий Березуцкий тепло поприветствовали защитника питерского «Зенита» Марио Фернандеса на трибунах стадиона.

Напомним, что Леонид Викторович и его команда прибыли на товарищеский матч питерцев против армянского «Ноа». Он проходит этим вечером в Катаре. Фернандес был подопечным Слуцкого в московском ЦСКА с 2012 по 2016 годы, играл вместе с Березуцким в линии обороны «армейцев».

«Зениту» и «Шанхай Шеньхуа» ещё предстоит провести свой очный матч на сборах в рамках Кубка равноправия. Игра запланирована на четверг, это 8 февраля.