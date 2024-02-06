В «Бешикташе» хвалят Зайнутдинова

Универсальный полузащитник сборной Казахстана Бактиёр Зайнутдинов в летнее трансферное окно стал игроком топ-клуба Турции, стамбульского «Бешикташа». Самет Айбаба, глава футбольного департамента «орлов» заявил, что его клуб попал в точку с выбором новичка команды.

«Мы сделали правильный выбор, подписав Зайнутдинова. Он очень хороший игрок, который нам нравится», - кратко заявил Айбаба телеканалу «Матч ТВ».

На данный момент Зайнутдинов сыграл уже в 28 матчах за «Бешикташ» во всех официальных турнирах, восемь из них – еврокубковые. В них Бактиёру удалось оформить один гол – в рамках Лиги конференций УЕФА.