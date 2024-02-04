Агент Аль-Аскалани: «Нам очень нравится Валерий Карпин»

Харуна Абу, агент защитника «Ростова» Эяда Аль-Аскалани, поделился комментарием о главном тренере команды Валерии Карпине.

«Нам очень нравится Валерий Карпин. Он отличный тренер. В «Ростове» есть все для профессионального роста и прогресса игрока», — приводит слова агента Sport24.

4 февраля «Ростов» официально объявил о переходе 19-летнего футболиста из клуба «Исмаили». Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость сделки составила 920 тысяч евро.

В текущем сезоне Аль-Аскалани принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну голевую передачу.