Агент Букари: «Скорее всего, Осман останется в Сербии»

Джордж Вустер, агент нападающего «Црвены Звезды» Османа Букари, высказался о будущем своего клиента.

Ранее сообщалось, что за ганским футболистом следят «Краснодар» и «Спартак». Однако, как отмечает Вустер, скорее всего, Букари не покинет «Црвену Звезду» нынешней зимой.

«На данный момент у нас нет никаких новостей по поводу будущего Османа. Останется ли Букари в Сербии? Скорее всего, да», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Букари провёл за «Црвену Звезду» 22 матча, забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Ганы в 7,5 миллионов евро.