Комличенко: «Мечта выглядеть в 55 лет, как Карпин»

Центральный нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о физических кондициях главного тренера команды Валерия Карпина. В субботу, 3 февраля, специалисту исполнилось 55 лет.

«Карпин в 55 лет в суперской форме. Мне хотелось бы выглядеть в свои 55, как он - это мечта. Ему повезло, конечно, что от природы все легко дается», - цитирует форварда «Чемпионат».

В первой половине нынешнего сезона Николай провел 18 поединков, записав на свой счет четыре забитых мяча и три голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2026 года.

По итогам 18 туров Премьер-лиги «Ростов» набрал 21 балл и находится на десятом месте в турнирной таблице.