Карпин: «Судьи даже здесь испортили настроение»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч ТВ» дал комментарий после матча с «Аль-Шабабом».

- Какие впечатления?

- Да никакие, ничего, потренировались.

- Что вам понравилось или нет?

- В первом тайме очень многое понравилось, кроме одного, что пропускали во время наших атак, то есть невнимательно играли в обороне. Может быть, это звучит странно, что во время наших атак плохо играли в обороне, пропускали из-за этого много контратак. Понятно, что «Аль-Шабаб» (Карпин назвал клуб «Аль-Ахли» - прим. ЕФ) находится в хорошей форме, они к сезоне уже находятся. Да, у них есть сейчас пауза на чемпионат Азии. Бегут хорошо, так что было тяжеловато, потому что невнимательно играли. А так всё остальное понравилось.

- Роналдо как-то успел проявить себя сегодня?

- Да, где-то, может быть, ярких моментов не было, но в обороне всё делал то, что нужно. Он цеплялся и боролся за мячи. Очень достойно выглядел.

- У вас есть претензии к Сахо по удалению? Или больше к судье?

- К Сахо вообще никаких претензий нет. Там не было удаления, но наши судьи, как обычно, даже здесь могут начудить.

- Судья признал ошибку?

- Да нет, говорит, что все было по правилам. По каким правилам? Проблема не в том, что было удаление или нет? Николич мне сказал, и я говорю, чтобы оставили игрока. Нам интересно тренироваться, так же, как и им. 60 минут сыграли, а последние 30 минут не интересны Николичу. Результат никому не нужен. Давайте, пусть выиграет соперник, но мы выпустим еще одного игрока.

- Как вас поздравила команда?

- Особенного ничего не было. Поздравили и поздравили, чего-то там похлопали. Вот я вижу на повторе, рука опорная. Как обычно всё сделали судьи. Даже здесь испортили настроение.