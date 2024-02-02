«Крылья Советов» уверенно победили команду Евгения Калешина

В пятницу самарские «Крылья Советов» проводили товарищескую игру против «Алании». Этот клуб Мелбет-Первой лиги с недавних пор возглавляет Евгений Калешин, бывший тренер «Акрона». Матч завершился уверенной победой самарцев – 3:1.

По голу в составе волжан оформили боснийский легионер, форвард Амар Рахманович, молодое дарование самарцев и будущий игрок «Локомотива» Никита Салтыков и форвард Владимир Писарский. Ответил голом на три мяча игроков «Крыльев» в составе «Алании» Алан Чочиев.

В следующей контрольной игре футболистам «Крыльев» будет противостоять ереванский «Пюник», один из сильнейших клубов Армении.