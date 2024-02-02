​Губерниев назвал Карпина легендой

В пятницу день рождения отмечает Валерий Карпин – главный тренер «Ростова» и национальной сборной России. Специалисту «стукнуло» 55.

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил Карпина с днём рождения.

«Валерий Карпин – с юбилеем, легенда!» - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Отметим, что в пятницу «Ростов» Карпина проводит матч против «Шабаб Аль-Ахли» в рамках зимнего турнира Российской премьер-лиги. Следить за этой игрой во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которую организовал портал LiveResult.

Добавим, что чемпионат России возобновится через четыре недели.