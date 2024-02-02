Карпин: «Чувствую себя лет на 30»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Аль-Шабабом».

- Вам сегодня 55 лет по паспорту. А насколько вы себя ощущаете?

- Лет на 30, наверное.

- Так мало?

- Ну да, а что изменилось?

- Что такое - в свой день рождения работать?

- Ничего такого, что в первый раз? Ничего такого. Я думаю, что все практически люди, если на субботу или воскресенье не выпадало, тоже работали и праздновали.

- Что у вас за план на игру? Что вообще ждете от этого турнира?

- План на игру? Никакого плана нет, есть план подготовиться к чемпионату, к возобновлению чемпионата. Увидеть то, над чем работали на тренировках, вот и все. Причем от одной команды и от второй. Два тайма будем разными командами играть.

- Сегодня у вас Роналдо играет, с громкой фамилией новичок. Что конкретно от него ждете? Какую краткую характеристику ему бы дали? Что нам ждать от него?

- Чего говорить? Сами все увидите. То, что я жду, хочу увидеть, что говорил, - то, над чем мы работали, как он сможет претворять и претворить в жизнь, потому что понятно, что он сколько там с нами - две недели потренировался - времени было не так много. Больше там тактические перестроения. Как он их воспринимает.