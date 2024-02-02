​Три игрока «Динамо» вернулись в общую группу

Три футболиста московского «Динамо» восстановились после травм и вернулись в общую группу. В этом списке находятся Диего Лаксальт, Вячеслав Грулёв и Милан Майстрович. О возвращении этих игроков в строй информирует телеграм-канал «Alexeev ньюс».

«Они начали работу в общей группе. При этом ожидаем, что Лаксальт и Грулёв смогут сыграть в товарищеских матчах уже на втором сборе, а Майсторович - на третьем», - сказал врач «Динамо» Александр Родионов.

Врач «бело-голубых» отметил, что по индивидуальной программе сейчас занимается только Александр Кутицкий.

Добавим, что зимние каникулы «Динамо» проводит на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России.