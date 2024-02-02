«Спартак» обратился к Карпину

В пятницу, 2 февраля, день рождения отмечает главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин. Пресс-служба московского «Спартака» поздравила специалиста с 55-летием.

«Главный тренер сборной России. 163 матча в футболке «Спартака». 161 матч как тренер «красно-белых». Валерию Карпину - 55! С днём рождения, Валерий Георгиевич!» - говорится в публикации «красно-белых».

Напомним, что Карпин в бытность игроком выступал за «Спартак», а после завершения карьеры тренировал «народную команду».

По итогам 18 туров чемпионата России «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице.