Рианчо: «Карпин сможет работать в Европе в будущем»

Испанский тренер Рауль Рианчо высказался о перспективах наставника «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.

«Игра и работа в Испании пошла Карпину на пользу — здесь он многому научился. Думаю, он сможет работать в Европе в будущем, если решится пойти на этот шаг», — приводит слова Рианчо портал «РБ Спорт».

Действующий контракт Карпина со сборной России рассчитан до лета этого года, а трудовой договор специалиста с «Ростовом» истекает в конце сезона-2025/26.

Напомним, с 1994 по 2005 год Карпин играл в Испании, выступая за «Реал Сосьедад», «Сельту» и «Валенсию».

В пятницу, 2 февраля, Валерий Карпин отмечает свой 55-й день рождения.