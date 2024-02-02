Кафанов назвал главное качество Карпина

Виталий Кафанов, входящий в тренерский штаб Валерия Карпина в «Ростове» и сборной России, поздравил главного тренера с днём рождения.

Специалист заявил, что хотел бы пожелать Карпину здоровья, позитива и энергии.

«Его самое главное качество в том, что я никогда не видел его унывающим. Это редкое качество. Карпин не показывает, что он расстроен», — приводит слова Кафанова Metaratings.

Тренер отметил, что за пять лет совместной работы Карпин очень изменился, он всегда развивается и ищет что-то новое. По мнению Кафанова, в будущем Карпин сможет завоевать золото РПЛ.

В пятницу, 2 февраля, Валерию Карпину исполнилось 55 лет.