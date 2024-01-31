Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» предположил, что аренда Саида Хамулича в «Локомотив» направлена на создание конкуренции Артёму Дзюбе.

«В первую очередь аренда Хамулича направлена на конкуренцию для Дзюбы. Далее команда посмотрит, получится ли новичку адаптироваться, выдержать конкуренцию, и все эти моменты можно будет через пару месяцев обсуждать, глядя на то, как футболист себя проявляет», — сказал Булыкин.

31 января «Локомотив» объявил об аренде нападающего французской «Тулузы» Саида Хамулича до конца сезона-2023/24.