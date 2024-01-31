Динияр Билялетдинов: «Кто бы ни пришёл, Дзюба будет основным нападающим «Локомотива»

Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал переход боснийского форварда Саида Хамулича в стан «красно-зелёных».

Ранее столичный клуб объявил об аренде 23-летнего футболиста у французской «Тулузы».

«Думаю, так или иначе, кто бы ни пришел, Дзюба будет основным нападающим. На концовку сезона уж точно. Наоборот, этим ребятам, которые придут, нужно будет что-то противопоставлять, доказывать», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.

В текущем сезоне 35-летний Дзюба принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал четыре ассиста. На счету Хамулича, который провел первую часть сезона в аренде в «Витессе», 14 выходов на поле и один ассист.