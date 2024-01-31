Новичок «Локомотива» Хамулич обратился к болельщикам

Новоиспеченный футболист московского «Локомотива» Саид Хамулич обратился к болельщикам «железнодорожников» после своего трансфера.

«Привет, ребята, болельщики «Локомотива»! Я очень счастлив быть здесь. Не могу дождаться момента, когда смогу увидеть вас на стадионе», - передает слова футболиста пресс-служба российского клуба.

Хамулич перебрался в «Локомотив» на правах аренды до завершения сезона-2023/2024. Первую часть сезона он провел в нидерландском «Витессе».

После 18 туров Премьер-лиги «Локомотив» набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице.