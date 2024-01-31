Ряды столичного «Локомотива» пополнил новый футболист. «Железнодорожники» оформили переход защитника французской «Тулузы» Саида Хамулича. Игрок будет выступать за команду на правах аренды до завершения нынешнего сезона, рапортует клубная пресс-служба.

В договоре прописана опция выкупа контракта футболиста. По данным СМИ, она составляет 2,6 миллиона евро.

Первую половину нынешнего сезона Хамулич провел на правах аренды за нидерландский «Витесс». Защитник принял участие в 14 поединках, в которых не отметился голевыми действиями.

По итогам 18 туров РПЛ «Локомотив» занимает четвертое место.