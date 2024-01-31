Защитник Дмитрий Скопинцев определился с планами на ближайшее будущее. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 26-летний латараль не собирается покидать московское «Динамо».

Ранее в российской прессе появилась информация о потенциальном трансфере футболиста в петербургский «Зенит».

Скопинцев защищает цвета «Динамо» с января 2020 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2027 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в три миллиона евро.

В текущем сезоне РПЛ Дмитрий сыграл 18 матчей, забил гол и сделал две результативные передачи.