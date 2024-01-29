Московский «Спартак» стильно представил новичка команды – молодого костариканского форварда Манфреда Угальде.

Сначала в телеграм-канале «красно-белых» появилось короткое трёхсекундное видео с надписью «strike», изображающее попадание шара для боулинга в кегли. А спустя буквально 10 минут клуб представил видео, на котором новичок с подписью «striker» играет в боулинг.

«Добро пожаловать, Манфред Угальде!», - гласит скрытая подпись к видео.

За несколько минут трансфер «Спартака» набрал в телеграме более тысячи реакций.

Напомним, что в этом сезоне на счету молодого латиноамериканца уже девять голов и семь ассистов за свой теперь бывший клуб – нидерландский «Твенте». Ранее нидерландский клуб объявил об уходе нападающего в своих медиаресурсах.