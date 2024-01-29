Нидерландский «Твенте» на своём официальном сайте объявил об уходе форварда Манфреда Угальде в московский «Спартак».

«Манфред Угальде немедленно уходит в московский «Спартак». 21-летний нападающий из Коста-Рики подписывает контракт сроком на четыре с половиной года», - пишет пресс-служба команды.

Отметим, что пресс-служба «красно-белых» пока о трансфере не объявляет. Но в телеграм-канале клуба появилось короткое трёхсекундное видео, изображающее выбитый в игре в боулинг страйк.

Ранее наше сетевое издание сообщало, что молодой футболист уже подписал контракт со столичным клубом.