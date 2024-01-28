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Наумов: «Переход Хамулича в «Локомотив» оправдан»

28 Января 2024 • 15:06 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
02.03 16:00

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном переходе в московский клуб нападающего «Витесса» Саида Хамулича.

Ранее сообщалось, что 23-летний босниец перейдёт в «Локомотив» на правах аренды, которая будет включать в себя опцию возможного выкупа.

По мнению Наумова, атакующая линия «железнодорожников» действительно нуждается в усилении, поэтому потенциальный переход Хамулича оправдан.

«Дзюба не молодеет. Конечно, желание «Локомотива» подстраховаться на случай усталости Артёма – это неплохо. Еще есть Сулейманов, но он не набрал кондиций, чтобы стать основным игроком. Мне кажется, что трансфер Хамулича оправданный», — цитирует Наумова «Чемпионат».

В текущем сезоне Хамулич провёл за «Витесс» 14 матчей, в которых сумел отметиться одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 1 миллион евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Витесс Николай Наумов Саид Хамулич ещё теги

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