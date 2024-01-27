«Локомотив» арендует нападающего «Витесса» Хамулича

Нападающий «Витесса» Саид Хамулич перейдёт в «Локомотив» на правах аренды.

По информации «Матч ТВ», арендное соглашение будет включать в себя опцию возможного выкупа. В «Локомотиве» выделяют габариты Хамулича, а также его нацеленность на ворота. Отмечается, что в московском клубе планируют использовать боснийца как в центре, так и на краю нападения.

В текущем сезоне Хамулич провёл за «Витесс» 14 матчей, в которых он сумел отметиться одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 1 миллион евро.

После 18 туров РПЛ «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 31 очко.