Месси уклоняется, Роналду восхищается, Дзюба отрицает: Как у футболистов с депрессией и походами к психологу

В начале января бывший полузащитник «ПСЖ» и сборной Аргентины Эсекьель Лавесси угодил в центр психического здоровья. Вроде как он услышал некие голоса и попытался поранить себя ножницами с криками о боге, а потом сломал ключицу, когда сцепился с братом. Кто-то из родственников Эсекьеля утверждал, что он травмировался, упав с лестницы. Лавесси судится со своей бывшей супругой и боится, что его преследуют. Кроме того, он становился жертвой шантажа интимными фотографиями. В недавнем интервью Эсекьель признался, что зашёл слишком далеко и теперь должен стараться ради сына.

Марадона в психушке, геймер Ибрагимович и ставочники

В этом материале сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о психических проблемах футболистов и об их отношении к психологической помощи. Не секрет, что у Диего Марадоны была тонкая душевная организация, и он не совладал с обрушившейся на него огромной славой. Из-за алкогольной и наркотической зависимостей Марадона попадал в психиатрическую больницу, откуда потом просил выпустить его тогдашнего президента Аргентины Нестора Кирхнера. А ещё Марадона рассказывал, что в психушке никто не верил, что он Марадона, зато другие называли себя людьми из XIX века – Наполеоном и борцом за независимость Аргентины Сан-Мартином.

Златан Ибрагимович в своей автобиографии хвастался, что во время выступлений за миланский «Интер» играл в компьютерные игры до пяти утра, но потом всё-таки остепенился. Дэвид Бекхэм не скрывает, что у него обсессивно-компульсивное расстройство личности. Оно заставляет его раскладывать вещи в чётком порядке, а также чистить свечи и одинаково подрезать фитили на кухне каждый вечер перед сном.

Немалое число футболистов страдает от лудомании. На ставках зацикливались те же Николо Фаджоли и Сандро Тонали – это если взять осенний ставочный скандал в Италии и не копать глубоко. Их дисквалифицировали на 7-10 месяцев. Иной раз футболисты делают ставки на матчи своей команды прямо со скамейки запасных. А Фаджоли поназанимал долгов на три миллиона евро, чтобы расплачиваться с нелегальными букмекерами, которые угрожали сломать ему ноги. «Ювентус», несмотря на дисквалификацию Николо, сделал широкий жест, всё равно продлив с ним контракт до 2028 года.

Буффону не подошёл путь Мэрилин Монро, Тони Адамс помогает другим

Тони Адамс по ходу своей игровой карьеры сталкивался с алкогольной зависимостью. Он признавался, что не принимал себя таким, какой он есть, и разбивал себе бутылки об голову. По завершении игровой карьеры Адамс создал организацию, помогающую футболистам справляться с зависимостями.

В возрасте четверти века с серьёзной депрессией столкнулся Джанлуиджи Буффон. Как он говорил, все вокруг нуждались в Буффоне, но не в Джиджи. Где-то он прочитал, что Мэрилин Монро справилась с депрессией, наблюдая за миром из окна лимузина, однако сам Буффон выбрал другой путь – поделиться своими проблемами с другими. И выкарабкался.

О своей маниакальной депрессии объявил снискавший себе репутацию «плохого парня» Крейг Беллами. Он рассказал, что в пятнадцать лет ему было тяжело справиться с тоской по дому, когда он перешёл в «Норвич», и он тогда плакал по ночам. Дальше по ходу карьеры он мог не разговаривать ни с кем по три дня, запираясь в комнате. В 2021 году из-за психологических проблем Беллами покинул тренерский штаб бельгийского «Андерлехта».

Мучения Мертезакера, трагедии Энке и Спида

Бывший защитник лондонского «Арсенала» и сборной Германии Пер Мертезакер в дни матчей страдал от диареи. Плюс его тошнило прямо на футбольном поле, поэтому он определённым образом поворачивал и наклонял голову, чтобы избежать рвоты. Пер радовался, что мало играл на протяжении своего последнего сезона игровой карьеры. Его угнетало то, что он мог из-за работы оказываться на несколько недель вне своей семьи.

Проведший восемь матчей за сборную Германии голкипер Роберт Энке покончил с собой в ноябре 2009 года, бросившись под поезд в возрасте 32 лет. Он обращался за психологической помощью за шесть лет до этого, когда не попадал в основной состав «Барселоны». Потом у Энке ещё умерла двухлетняя дочь из-за порока сердца, и он боялся, что соответствующие службы отберут у него другого ребёнка.

Имея работу главного тренера сборной Уэльса, 27 ноября 2011 года в возрасте 42 лет покончил с собой Гари Спид. Накануне утром он выступал на телевидении, а вечером поругался с женой и повесился на телевизионном кабеле. Потом было найдено старое письмо Спида, которое он написал ещё в 17 лет. Там были слова о том, что он пойдёт спать и надеется никогда не проснуться.

Рок Иличича, непростое детство Деле Алли, хандра Погба при Моуринью

Йосипу Иличичу из «Аталанты» диагностировали биполярное аффективное расстройство. В детстве у него погиб отец во время войны в Боснии. Уже во взрослом возрасте он мог не есть и не пить сутками, говорил о самоубийстве. После внезапной смерти во сне своего друга и экс-партнёра по «Фиорентине» Давиде Астори Иличич стал бояться засыпать. Плюс Йосип подхватил инфекцию лимфоузлов, что действительно было весьма опасно для его жизни. Кроме того, ему приходилось психологически непросто во время пандемии коронавируса.

Деле Алли, больше всего известный по выступлениям за «Тоттенхэм», ложился в реабилитационную клинику на шесть недель после возвращения из «Бешикташа», когда узнал, что ему необходима операция из-за травмы. На его ментальность оказало влияние непростое детство и проблемы во взаимоотношениях с родителями. В шесть лет его домогалась подруга матери-алкоголички, а в восемь лет он на велосипеде развозил наркотики внутри футбольного мяча.

Поль Погба признавался, что депрессия стала накрывать его в 2018 году в «Манчестер Юнайтед» под руководством Жозе Моуринью. А Райан Гиггз обратился к психиатру после ухода из стана «красных дьяволов», где он провёл период своей жизни с 14 до 42 лет, чтобы адаптироваться к переменам.

Леннон мог попасть под колёса, Суарес избавлялся от кусачести

В марте 2017 года полиция задержала Аарона Леннона из «Эвертона» гулявшим в опасной близости от автомагистрали и доставила его в больницу, где он получил психологическую помощь. Что касается Джесси Лингарда, то ему приходилось непросто, опять-таки, в «МЮ». Он находился в оцепенении и начал попивать алкоголь. Немало переживаний доставил Лингарда хейт со стороны фанатов «красных дьяволов» после попадания его матери в психиатрическую больницу.

В ноябре 2010 года Карлос Тевес опровергал, что отлучался из расположения «Манчестер Сити» в родную Аргентину для посещения психиатра. Представитель Тевеса тогда заявил, что у него нет депрессии. Однако летом следующего гола сам Карлос не отрицал, что заедал проблемы обжорством и поэтому прошёл какое-то обследование.

Луис Суарес обращался к психологу после своего знаменитого укуса Джорджо Кьеллини на ЧМ-2014 в Бразилии. Экс-партнёру Суареса по сборной Уругвая Эдинсону Кавани помощь специалиста в ментальной сфере потребовалась после сверхволевого камбэка «Барселоны» против «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов весной 2017 года (6:1 в ответном матче после 0:4 в первом). После этого Кавани боялся засыпать, у него кружилась голова, его бросало в холодный пот.

Карпин сдал Макгиди, медитация помогла Тихому, Чалов и Заболотный не сошлись

Валерий Карпин называл экс-полузащитника московского «Спартака» ирландца Эйдена Макгиди «самым неуправляемым» своим подопечным в тренерской карьере, у которого «реальные психические проблемы». А ещё Карпин удивлялся, почему не доходило до драк в армавирском «Торпедо», когда команда подолгу варилась в собственном соку на базе в Крымске.

Защитник Дмитрий Тихий обратился к психологу в 25 лет – он хотел поиграть в Российской премьер-лиге. Медитация и визуализация помогли Тихому. Через пару лет Дмитрия пригласил «Енисей» из РПЛ, но главный тренер Аленичев не дал его там оставить. Зато уже через полтора года Тихий стал выступать в чемпионате России за «Химки», далее – за «Пари НН».

Не сошлись насчёт психологической темы Антон Заболотный и Фёдор Чалов. Если первый не видит ничего зазорного в том, чтобы обратиться к соответствующему специалисту, то второй предпочитает, если что, справляться сам. Есть психолог в московском «Локомотиве» – Станислава Магкеева отправляли к нему на приём после травмы, а Дмитрий Баринов не хочет получить такой опыт.

Недовольный Иван Сергеев, морализаторы Дзюба и Таранов

Защитник Дмитрий Кудряшов обращался к специалисту во время выступлений за «Антальяспор», когда допускал на поле много результативных ошибок. Из психологической ямы Кудряшов вылез за месяц-полтора. Ивану Сергееву не нравилось, что Андрей Талалаев отправлял его к психологу на «тамбовском» этапе карьеры. Лучшими психологами Сергеев назвал родных и близких людей.

Понравилось посещать психологические сеансы Родриго из «Реала», хотя поначалу он думал, что так делают только сумасшедшие. Родриго отметил, что в футбол играют умом, а не ногами. Защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес тоже ходит к психологу – и другим советует. Альваро Мората был доволен своей работой с психологом во время выступлений за «Челси». В сентябре прошлого года обещал заняться этим делом Ришарлисон из «Тоттенхэма».

Артём Дзюба, хоть и посещал психолога в Турции во время слабого периода в «Адана Демирспор», утверждал, что депрессия бывает разве что от безделья. Говорит, у родителей, которые работали и имели двух-трёх детей, не было на неё времени. Согласился с Дзюбой в этом плане экс-защитник ЦСКА и «Крыльев Советов» Иван Таранов. Ему не нравится, что «сейчас, если ты упал, тебе нужно 50 психологов». В смысле, не ему нужны, а новому поколению. А вот защитник «Краснодара» Сергей Волков назвал вердикт Дзюбы о депрессии неприемлемым.

Этих ребят не избежать

Почти всегда футбольные и околофутбольные размышления выводят на сравнение Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Первый беседовал со своеобразным канадским клиническим психологом Джорджаном Питерсоном и восхищался его книгой. А Лео Месси признавался, что жена склоняла его сходить к психологу, но он не делал этого. Лионель сказал, что специалист помог бы ему, однако он привык держать всё в себе.

Себастьян Дайслер, Кларк Карлайл, Фарид Мондрагон и другие футболисты также не понаслышке знают о тяжёлых психологических проблемах. Да и вообще, порядка трети профессиональных футболистов страдают от психологических проблем, согласно исследованию Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов, проведённому несколько лет назад. Не стоит недооценивать важность этой темы не только в футболе, но и во всех других сферах жизни.

