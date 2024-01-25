Опорный полузащитник казанского «Рубина» Леон Мусаев вторую часть сезона проведёт в «Кубани», об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.

По данным источника, кубанский клуб арендует 25-летнего футболиста до конца сезона без опции выкупа. Зарплату же команды будут платить пополам.

В текущем сезоне Мусаев не провёл ни одного официального матча за казанский клуб.

Напомним, что подопечные Вадима Евсеева выступают в Первой лиге, где после 20 проведенных туров занимают 15-е место в турнирной таблице, опережая зону вылета лишь по дополнительным показателям.