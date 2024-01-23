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В «Спартаке» отчитались о восстановлении Тавареша видео

23 Января 2024 • 19:36 Комментировать
В московском «Спартаке» показали прогресс в восстановлении португальского легионера, защитника Томаша Тавареша. Летом с ним приключилась футбольная беда – он получил травму связок колена и вылетел, как это обычно и бывает при таких травмах, на долгий срок. На видео клуб показал, как легионер выполняет беговые упражнения и всё ближе подбирается к возвращению на поле.

Напомним, что Тавареш присоединился к «Спартаку» год назад, зимой 2023 года. За московский клуб он успел сыграть в 18 матчах во всех турнирах, оформить один гол и ассист.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Томаш Тавареш
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