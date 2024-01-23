Во вторник «Динамо» проводило первый матч на зимних сборах. Команда Марцела Лички обыграла «Слован» со счётом 2:1. Все три гола в этой встрече были забиты ещё до наступления перерыва. Словаки быстро размочили счёт, но динамовцы ответили результативными ударами Луиса Чавеса и Александра Чупаёва.

Стоит сказать, что «Динамо» после первой части сезона Российской премьер-лиги занимает третье место в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» команда Марцела Лички отстаёт на шесть зачётных баллов (32 против 38).

Ниже можно увидеть видео голов «Динамо».