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Питерский обозвал Соболева «чушпаном», Глебов разъяснил Карпину: Реакция футбольного мира на «Слово пацана»

23 Января 2024 • 11:00 Комментировать

В конце прошлого года отгремел культовый криминальный сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» про молодёжные казанские группировки 1980-х годов. Не остались в стороне от вопросов про него и футболисты. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, что говорили о «Слове пацана» люди из мира футбола.

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов в декабре после победы над ЦСКА заявил, что все российские игроки «быков» смотрят известный сериал. Но не рискнул дать слово пацана, что «Краснодар» станет чемпионом.

«Балтика» обыгрывала предстоявший ей в декабре матч с «Рубином» в формате «слова балтийца».

Скриншот: ФК «Балтика»

Атрибуты 80-х. Там был советский холодильник, а тут – настенный ковёр. На его фоне «Шинник» представил свою форму.

Скриншот: ФК «Шинник»

Также в «Шиннике» провели обряд посвящения в команду пацанов, которых перед этим отправили пробегать 30 кругов по стадиону и отжиматься. Одному из новоиспечённых «шинниковцев» заявили, что если он пойдёт в другую команду, «плохо будет».

Скриншот: ФК «Шинник»

Плюс ещё в конце воспитанники «Шинника» не забыли сыграть и спеть «Седую ночь». На исполнителей были показаны персональные карточки.

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Скриншот: ФК «Шинник»

Видео «Слово футболиста» выпустила красноярская детско-юношеская футбольная школа «Юниор». Там её воспитанники собираются на стенку, смотрят друг другу в глаза, а потом начинают гонять мяч. Завершается ролик подписью о том, что неважно, из какого ты района.

Скриншот: футбольная школа «Юниор»

Игрок медиафутбольного «Амкала» Сибскана раскритиковал создателей «Слова пацана» за имена героев картины. По его мнению, вместо Адидаса, Турбо, Пальто и Зимы там должны быть Пятка, Карлик, Гниль и Сиплый.

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Бывший защитник «Рубина» Рустем Хузин признался, что тинейджером сам состоял в одной из казанских группировок. Он участвовал в разборках на хоккейных коробках с арматурой, дрынами и кирпичами, но побывать в реально экстремальных ситуациях ему не довелось.

Полностью переключиться на спорт у Хузина получилось, когда его позвали в «Рубин» и поселили на клубной базе. Как и Хузин, бывший капитан казанского футбольного клуба Сергей Харламов назвал «Слово пацана. Кровь на асфальте» фильмом-предупреждением для молодёжи.

Актёр Ярослав Могильников, сыгравший Ералаша, обратился к Валерию Карпину с просьбой (а может, с требованием или ультиматумом?) взять его в национальную команду. Чтобы Ералаш смог показать, что за сборную играют «настоящие пацаны, а не чушпаны».

Карпин ответил, что это возможно при условии разделения внутри команды пацанов и чушпанов.

Данила Глебова задело, что кого-то в сборной России подозревают в «чушпанстве».

Дальше будет спойлер – кто ещё не смотрел сериал и собирается это сделать, лучше пропустите этот абзац и следующую видеовставку. Андрей Мостовой сказал, что никогда не забудет Ералаша. По сюжету фильма, этого героя забили до смерти.

Александр Соболев посоветовал Ералашу взять с собой в сборную утюг – это тоже отсылка к фильму.

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Соболева обозвал «чушпаном» питерский Владислав Радимов. Но на всякий случай уточнил, что в шутку. А Руслан Нигматуллин сам сказал, что в детстве в Казани был… Да-да, именно «чушпаном». Он очень обрадовался, когда в 20 лет уехал в Москву и «вырвался из этого ада». Нигматуллин подтвердил, что сериал правдивый.

Андрей Мостовой, посмотрев первые серии, ожидал увидеть в конце ленты поучительную историю. Игоря Лещука последняя серия разочаровала. Только непонятно, изначальная или переделанная. Возможно, обе. Александр Мостовой сказал, что его смущает криминальная тематика. Константин Тюкавин посмотрел все восемь серий разом, летя на отпуск в самолёте. Говорит, нормально убил время.

Леонид Слуцкий рассказал, что вдохновившаяся сериалом казанская молодёжь прямо сейчас начала «косить» под тех пацанов. Бывший наставник ЦСКА, смеясь, предлагал запретить сериал после показа всех восьми серий. А вот Фёдор Смолов отверг предположения, что «Слово пацана» негативно влияет на молодёжь. Нападающий «Динамо» отметил, что не стоит увязывать кино с реальной жизнью.

Были использованы материалы: Чемпионат.com, РБ Спорт, Спорт День За Днём, Sport24, RT Спорт, телеграм-канал Сибсканы, Youtube-шоу «Коммент.Превью».

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Балтика Валерий Карпин Леонид Слуцкий Александр Мостовой Фёдор Смолов Чемпионат России Рустем Хузин РПЛ Андрей Мостовой Александр Соболев Данил Глебов Никита Кривцов ещё теги
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