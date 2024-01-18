Акбашев — о переходе в «Факел»: «Можно сказать, что вернулся домой»

Полузащитник «Факела» Роман Акбашев высказался о своём возращении в воронежский клуб. Напомним, текущий сезон 32-летний футболист начинал в составе «Ростова».

Акбашев признался, что над предложением «Факела» он долго не раздумывал и очень рад вернуться в команду, за которую уже выступал ранее.

«Очень рад, что вернулся, чувства только положительные. Можно сказать, что вернулся домой.

Цели у меня одни — помогать команде побеждать, забивать голы, отдавать голевые передачи. Очень соскучился по футболу. Очень соскучился по воронежским болельщикам», — цитирует Акбашева пресс-служба «Факела».

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Ростов» 12 матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями.

Отметим, что на сегодняшний день «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 18 матчах. Столько же баллов в своём активе имеет и бывшая команда Акбашева «Ростов».