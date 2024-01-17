Полузащитник Роман Акбашев вернулся в свой бывший клуб – воронежский «Факел», подписав с «огнеопасными» трудовое соглашение. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, вчера стало известно, что полузащитник расторг контракт с «Ростовом», в который он перешёл совсем недавно – в прошлое трансферное окно. Позже спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал, что расторжение контракта произошло обоюдно и Акбашеву необходимо больше игровой практики.

Всего в этом сезоне на счету Акбашева 12 выходов на поле за дончан, в которых он не отметился голевыми действиями. За «Факел» он выступал с 2020 по 2023 годы.