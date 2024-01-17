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«Ростов» объявил об уходе одного футболиста официально

17 Января 2024 • 11:02 Комментировать

32-летний полузащитник Роман Акбашев покинул «Ростов». Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Ростовчане попрощались с игроком и пожелали ему успехов в дальнейшей карьере.

Акбашев выступал за «жёлто-синих» с лета прошлого года. В нынешнем сезоне Роман принял участие в 12 поединках за «Ростов», в которых не отметился голевыми действиями. Рыночная стоимость Романа оценивается в 500 тысяч евро.

После 18 туров Российской премьер-лиги подопечные Валерия Карпина набрали 21 очко и занимают десятое место в турнирной таблице. В первом матче чемпионата страны после зимней паузы «Ростов» на домашнем стадионе примет самарские «Крылья Советов».

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Ростов Роман Акбашев
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