Терёхин: «Смолов по-прежнему топовый нападающий в РПЛ»

Олег Терёхин, бывший нападающий московского «Динамо» уверен, что «бело-голубым» необходимо беречь в составе Фёдора Смолова, несмотря на его возраст. Фёдору Михайловичу, напомним, уже в грядущем феврале исполнится 34 года.

«Два хороших форварда — это мало. У Смолова большой контракт, но таким футболистом разбрасываться нельзя. Лучшие годы позади, но в нашем чемпионате он всё ещё топовый нападающий», - размышляет Терёхин для Legalbet.

В этом сезоне Смолов, контракт которого с «Динамо» рассчитан до грядущего лета, оформил пять голов и четыре ассиста во всех официальных матчах за динамовцев.