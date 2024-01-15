В «Урале» готовы предложить Бикфалви должность после завершения карьеры

Екатеринбургский «Урал» готов трудоустроить Эрика Бикфалви в клубе после того, как румынский легионер закончит с футболом. Об этом заявил президент клуба Григорий Иванов.

«Конечно, Эрик останется в команде. Мы продлили контракт, клубу он всегда полезен. Когда он закончит карьеру, мы готовы предложить ему должность в клубе», - цитирует Иванова пресс-служба «Урала».

Напомним, что Бикфалви настоящая легенда «Урала». За этот клуб Эрик выступает уже с 2017 года. На данный момент «Тору» (такое у него прозвище) 35 лет.

В текущем сезоне румын отличился тремя голами и тремя ассистами в 13 матчах за свой клуб.