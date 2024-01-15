​РФС планирует ретро-матчи с участием четырёх команд

Российский футбольный союз планирует в наступившем году провести ряд ретро-матчей. По информации телеграм-канала «ЭкСпорт Клипина», в РФС хотят организовать матчи с участием «Спартака», «Алании», «Рубина» и «Ростова». Эти игры могут пройти летом и осенью во Владикавказе, Казани и Ростове-на-Дону.

«Алания» может быть представлена составом 1995 года, когда команда выигрывала чемпионат. «Рубин» хотят видеть в варианте конца нулевых – тогда казанцы дважды выигрывали Премьер-лигу. Что до «Ростова», то речь может пойти о составе середины 2010-х годов, когда команда завоёвывала Кубок России и выступала в еврокубках.