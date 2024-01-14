Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Кайо отреагировал на информацию, что игрок пропустит сбор «Краснодара»

14 Января 2024 • 11:00 Комментировать

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо Панталеао, поделился комментарием о том, что его клиент пропустит первый сбор команды.

«Кайо чувствует себя хорошо. Он может пропустить первый сбор? Только клуб может это вам сказать. Обратитесь в «Краснодар», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что бразилец продолжает восстанавливаться после серьезной травмы плеча.

В сезоне-2023/24 Кайо принял участие в семи встречах с учетом всех турниров, в которых смог отметиться одним забитым голом.

Первый сбор кубанского коллектива стартует 21 января в Дубае и продлится до 8 февраля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Нето Хеновес Кайо Панталеао ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Спартак» решил судьбу Мозеса Салах решил, где продолжит карьеру В «Реале» произошёл раскол из-за Мбаппе ​Бензема принял решение по будущему «Зенит» приобрёл двух полузащитников, «Локомотив» забрал главного таланта России, а в Ростов едут Роналдо и Глушаков: главные трансферы недели Назван основной вратарь «Реала» на следующий сезон ​Холанн удивил выбором лучшего форварда в мире по открываниям «Барселона» готовит громкий трансфер за 80 миллионов евро Тер Штеген и Кунде могут уйти из «Барселоны» в другой топ-клуб Хави рассказал, что думает об Анчелотти
«Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Холанн перейдёт в «Барселону» «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» ​Умер легендарный Беккенбауэр «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А Проект «Саудовская Аравия» сворачивается: топ-клубы лиги остались без кормушки
«Вашингтон» в волевом стиле обыграл «Рейнджерс», Кузнецов отметился ассистом «Локомотив-Кубань» неожиданно переиграл ЦСКА Касаткина проиграла Остапенко в финале турнира в Аделаиде «Авангард» в гостях справился с «Амуром» и одержал пятую победу кряду СКА уверенно обыграл в гостях «Спартак» «Вашингтон» дома уступил «Сиэтлу», Овечкин сделал ассист Московское «Динамо» обыграло в дерби ЦСКА Александрова разгромила Рыбакину и пробилась в полуфинал турнира в Аделаиде СКА разобрался с «Витязем» в матче КХЛ Касаткина обыграла Калинскую и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Января
11:45 · Россия. Премьер-лига
Филимонов: «Зенит» идёт к очередному чемпионству, помешать ему никто не может»
11:38 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» опровергли наличие предложений по Дзюбе
11:37 · Россия. Премьер-лига
Кучаев: Чемпионство? Мы будем двигаться от игры к игре
11:27 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Динамо» Кудравец имел предложение из Кипра
11:16 · Россия. Премьер-лига
Хотулёв: По скамейке у «Зенита» есть преимущество над «Краснодаром»
11:12 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА назвал состав на зимний сбор
11:00 · Россия. Премьер-лига
Агент Кайо отреагировал на информацию, что игрок пропустит сбор «Краснодара»
10:57 · Россия. Премьер-лига
Мостовой оценил возможный трансфер Кругового в ЦСКА
10:48 · Россия. Премьер-лига
Панов рассказал, что мешает «Спартаку» в достижении побед
10:43 · Россия. Премьер-лига
Панов оценил игру «Спартака»
10:37 · Россия. Премьер-лига
Агент анонсировал новости о будущем Чистякова в «Зените»
10:31 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Динамо» Фернандес высказался о получении паспорта РФ
10:29 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» объявил состав на первый сбор — Чистяков вне списка фото
10:20 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Динамо» Фернандес сравнил уровень РПЛ и парагвайского чемпионата
10:05 · Россия. Премьер-лига
Кайо рискует пропустить первый сбор «Краснодара» слухи
Все новости
Рекомендуем