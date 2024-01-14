Агент Кайо отреагировал на информацию, что игрок пропустит сбор «Краснодара»

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо Панталеао, поделился комментарием о том, что его клиент пропустит первый сбор команды.

«Кайо чувствует себя хорошо. Он может пропустить первый сбор? Только клуб может это вам сказать. Обратитесь в «Краснодар», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что бразилец продолжает восстанавливаться после серьезной травмы плеча.

В сезоне-2023/24 Кайо принял участие в семи встречах с учетом всех турниров, в которых смог отметиться одним забитым голом.

Первый сбор кубанского коллектива стартует 21 января в Дубае и продлится до 8 февраля.