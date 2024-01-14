Бразильский защитник «Краснодара» Кайо Панталеао может не принять участие в первом зимнем сборе кубанского коллектива.

Как утверждает «РБ Спорт», 28-летний футболист продолжает залечивать свою травму. Сообщается, что, скорее всего, он не сможет помочь «Краснодару» на первом сборе, однако будет готов к старту второго сбора.

Напомним, в конце августа Кайо получил травму плеча и перенес операцию.

В текущем сезоне защитник принял участие в шести матчах Российской премьер-лиги и отметился одним забитым мячом. Кроме того, на счету Кайо одна игра в Кубке России.

Первый сбор «Краснодара» пройдет в Дубае с 21 января по 8 февраля.