Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил приход Дениса Глушакова на просмотр в «Ростов».

- Наверно, Глушаков хочет устроиться в «Ростове» тренером. Он же раньше проходил тренерские курсы. Теперь возвращается на свою малую родину. Не в Миллерово, но в Ростов-на-Дону, тоже в Ростовскую область. А как футболист он давно уже двигается на полусогнутых, – сказал Обедзинский.

Последним клубом 36-летнего Дениса Глушакова был костромской «Спартак» из Второй лиги.