Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» объяснил, почему российские команды обращают внимание на иностранных футболистов.

«Сейчас тот же «Локомотив» рассматривает защитника. А кого? Хорошего иностранца. «Ростов» тоже - и нападающего, и защитника. Я говорю о тенденциях.

Чтобы сделать шаг вперёд, всё-таки команды смотрят не на наших футболистов, им нужно усиление. И, конечно, чтобы сделать шаг вперёд, командам придётся обратиться к зарубежным футболистам.

Суперисполнители к нам не поедут. Однако, одного-двух за хорошие деньги можно найти. Мы не говорим о массовой тенденции. Если в команде есть сильные футболисты, то молодые будут прогрессировать», — сказал Балахнин.